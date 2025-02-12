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Зеленський хоче обговорити з Трампом корисні копалини на ТОТ

12 лютого 2025 19:41
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський хоче обговорити з Трампом корисні копалини на окупованих територіях
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський хоче обговорити з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом корисні копалини на тимчасово окупованих територіях. За його словами, Київ наразі вивчає документ про стратегічне партнерство зі Штатами.

Про це український лідер сказав на пресконференції з главою Мінфіну США Скоттом Бессентом у середу, 12 лютого.

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"Важливі деталі, що буде з тими корисними копалинами, які на тимчасово окупованих територіях. Ми сьогодні про це ще не говорили. Я думаю, що це буде частиною бесіди з Трампом", — зазначив Зеленський.

За його словами, документ про стратегічне партнерство зі США отримали сьогодні. Наразі його активно вивчають, оскільки важливо зрозуміти деталі.

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що влада ухвалила рішення передати США рідкісні ресурси, щоб убезпечити їх та не допустити їх безкоштовного потрапляння до рук росіян.

Раніше Трамп заявив, що Україна погодилася передати рідкісні земельні метали. На його думку, це дозволить "захистити гроші США".

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