Рідкісні ресурси України для США — Зеленський пояснив рішення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що дуже важливо захистити Україну від росіян не лише з погляду безпеки, а й у фінансовому плані. Влада вирішили передати США рідкісні ресурси, аби захистити їх, щоб вони не дістались росіянам безкоштовно.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю The Guardian.

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Зеленський заявив, що все повинно відбуватися взаємовигідно. Те, що відбувається зараз — невигідно, адже російський диктатор Володимир Путін захоплює українські території і просто безкоштовно отримує безцінні корисні копалини на тимчасово окупованих територіях.

"Ми знаємо, як вони знищували можливості видобутку і переробки, вони знищували, розпилювали цілі заводи, затоплювали шахти. Це і екологічна катастрофа, але передусім це те, що належить українському народу", — наголосив президент.

Він додав, що тим, хто допомагає Україні захистити свою землю, ми можемо дати можливість вкладати й інвестувати в неї. Передусім йдеться про американський бізнес.

"Разом можемо розробляти, разом видобувати й переробляти. Це для нас робочі місця, це доходи для американських компаній, для американців, для українців, для європейців. Ми дуже відкриті, але про це потрібно предметно говорити", — відзначив глава держави.

Нагадаємо, 11 лютого Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісні ресурси. Американський президент вважає, що таким чином він "захистить гроші США", які були витрачені на допомогу Україні.

Коментуючи можливу співпрацю зі США у видобутку та переробці рідкісних корисних копалин, нардепка Галина Янченко заявила, що це додаткова гарантія безпеки для України.