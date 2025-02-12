Редкие ресурсы Украины для США — Зеленский объяснил решение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что очень важно защитить Украину от россиян не только с точки зрения безопасности, но и в финансовом плане. Власти решили передать США редкие ресурсы, чтобы защитить их и чтобы они не достались россиянам бесплатно.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью The Guardian.

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Зеленский заявил, что все должно происходить взаимовыгодно. То, что происходит сейчас — невыгодно, ведь российский диктатор Владимир Путин захватывает украинские территории и просто бесплатно получает бесценные полезные ископаемые на временно оккупированных территориях.

"Мы знаем, как они уничтожали возможности добычи и переработки, они уничтожали, распиливали целые заводы, затапливали шахты. Это и экологическая катастрофа, но прежде всего это то, что принадлежит украинскому народу", — подчеркнул президент.

Он добавил, что тем, кто помогает Украине защитить свою землю, мы можем дать возможность вкладывать и инвестировать в нее. Прежде всего речь идет об американском бизнесе.

"Вместе можем разрабатывать, вместе добывать и перерабатывать. Это для нас рабочие места, это доходы для американских компаний, для американцев, для украинцев, для европейцев. Мы очень открыты, но об этом нужно предметно говорить", — отметил глава государства.

Напомним, 11 февраля Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкие ресурсы. Американский президент считает, что таким образом он "защитит деньги США", которые были потрачены на помощь Украине.

Комментируя возможное сотрудничество с США в добыче и переработке редких полезных ископаемых, нардеп Галина Янченко заявила, что это дополнительная гарантия безопасности для Украины.