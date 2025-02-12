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Зеленский хочет обсудить с Трампом полезные ископаемые на ВОТ

12 февраля 2025 19:41
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский хочет обсудить с Трампом полезные ископаемые на оккупированных территориях
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом полезные ископаемые на временно оккупированных территориях. По его словам, Киев сейчас изучает документ о стратегическом партнерстве со Штатами.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции с главой Минфина США Скоттом Бессентом в среду, 12 февраля.

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"Важны детали, что будет с теми полезными ископаемыми, которые на временно оккупированных территориях. Мы сегодня об этом еще не говорили. Я думаю, что это будет частью беседы с Трампом", — отметил Зеленский.

По его словам, документ о стратегическом партнерстве с США получили сегодня. Сейчас его активно изучают, поскольку важно понять детали.

Напомним, Зеленский отметил, что власти приняли решение передать США редкие ресурсы, чтобы обезопасить их и не допустить их бесплатного попадания в руки россиян.

Ранее Трамп заявил, что Украина согласилась передать редкие земельные металлы. По его мнению, это позволит "защитить деньги США".

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Украина добыча полезных ископаемых
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