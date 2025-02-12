Договор о партнерстве Украины с США — Бессент прокомментировал

Глава Минфина США Скотт Бессент. Фото: скриншот

Глава Минфина Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент прокомментировал договор о партнерстве Украины со Штатами. По его словам, это является частью большого мирного соглашения лидера Дональда Трампа.

Об этом Скотт Бессент сказал на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в среду, 12 февраля.

Читайте также:

Часть соглашения Трампа

"Это основа для более широкого мирного соглашения, которое планирует президент Трамп", — подчеркнул Бессент.

По его словам, Трамп стремится быстро действовать, чтобы завершить войну в Украине.

"Как Трамп уже говорил, он уверен, что конфликта не было бы, если бы он был у власти. Украинцы живут в ужасе, и он обязуется быстро это прекратить", — добавил глава Минфина США.

Напомним, Зеленский намерен обсудить с Трампом вопрос полезных ископаемых на временно оккупированных территориях. Он отметил, что Киев сейчас анализирует документ о стратегическом партнерстве.

Также 12 февраля Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным о войне в Украине.