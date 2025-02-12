Зеленський обговорив корисні копалини з главою Мінфіну США

Президент Зеленський та Скотт Бессент. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський та очільник міністерства фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент обговорили угоду щодо корисних копалин нашої держави та гарантії безпеки. Американська сторона вже передала перший проєкт угоди про партнерство.

Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 12 лютого.

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Угода щодо корисних копалин

Президент України наголосив, що українська сторона якнайшвидше працюватиме над підписанням угоди. Це може статися до або під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Ми починаємо більш детально працювати з командою президента Трампа. В нас була дуже ґрунтовна розмова. Для мене важливим є питання безпеки для України, і ми говорили про корисні копалини", — зазначив Зеленський.

Під час пресконференції із Зеленським американський міністр наголосив, що розроблений документ є потужним сигналом для російської влади про підтримку українців. Він також забезпечить довгострокову допомогу після завершення війни.

"США планують "тісніше переплести" економічні зв’язки з Україною: документ про партнерство — важливий", — зазначив Бессент.

Глава Мінфіну США також повторив тезу, що Трамп налаштований на закінчення війни та веде переговори "з усіма сторонами".

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що влада ухвалила рішення передати США рідкісні ресурси, щоб убезпечити їх та не допустити їх безкоштовного потрапляння до рук росіян.

Раніше Трамп заявив, що Україна погодилася передати рідкісні земельні метали. На його думку, це дозволить "захистити гроші США".