Зеленський висловився про територіальні поступки, НАТО та стан армії РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марка Рубіо щодо окупованих територій. За його словами, територіальні поступки заради миру — це занадто.

Про це український лідер сказав в інтервʼю The Economist у середу, 12 лютого.

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Територіальні поступки

Зеленський наголосив, що достатньо сісти за стіл переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

За його словами, окупанти не мають значного просування на фронті, внаслідок чого Кремль шукає підтримку в КНДР. Глава держави зазначив, що російська армія не сильна, а чисельність її — дуже й дуже велика.

Шанси України на вступ до НАТО

Зеленський вважає, що шанси України стати членом НАТО наразі малоймовірні. За словами українського лідера, Трамп може надати Києву гарантії безпеки, а ЄС — фінансову підтримку.

Росія налічує 220 бригад, кожна з яких складається з 3 500-5 000 військових. Україна має 110 бригад, а вся Європа — лише 80.

Крім того, у 2023 році Україна проводила мобілізацію, залучаючи 30 000 військових щомісяця.

Нагадаємо, Рубіо вважає "нереалістичним" план повернення Україні всіх окупованих територій. Він зазначив, що обидві сторони повинні бути готові до компромісів.

Також Зеленський заявив, що Путін незабаром помре. Він підкреслив, що влада "отруїла" російського диктатора.