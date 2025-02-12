Зеленский высказался о территориальных уступках, НАТО и состоянии армии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова госсекретаря Соединенных Штатов Америки Марка Рубио относительно оккупированных территорий. По его словам, территориальные уступки ради мира — это слишком.

Об этом украинский лидер сказал в интервью The Economist в среду, 12 февраля.

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Территориальные уступки

Зеленский подчеркнул, что достаточно сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам, оккупанты не имеют значительного продвижения на фронте, в результате чего Кремль ищет поддержку в КНДР. Глава государства отметил, что российская армия не сильная, а численность ее — очень и очень большая.

Шансы Украины на вступление в НАТО

Зеленский считает, что шансы Украины стать членом НАТО пока маловероятны. По словам украинского лидера, Трамп может предоставить Киеву гарантии безопасности, а ЕС — финансовую поддержку.

Россия насчитывает 220 бригад, каждая из которых состоит из 3 500-5 000 военных. Украина имеет 110 бригад, а вся Европа — только 80.

Кроме того, в 2023 году Украина проводила мобилизацию, привлекая 30 000 военных ежемесячно.

Напомним, Рубио считает "нереалистичным" план возвращения Украине всех оккупированных территорий. Он отметил, что обе стороны должны быть готовы к компромиссам.

Также Зеленский заявил, что Путин вскоре умрет. Он подчеркнул, что власть "отравила" российского диктатора.