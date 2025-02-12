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Зеленський заявив, що Путін точно скоро помре

12 лютого 2025 16:37
Аркадій Пастула - Редактор
Смерть Путіна — Зеленський заявив, що скоро це відбудеться
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін скоро помре. За його словами, влада "отруїла" воєнного злочинця.

Про це український лідер сказав в інтервʼю The Economist у середу, 12 лютого.

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Зеленський зазначив, що між ним та Путіним є основна різниця. За словами глави держави, його не зіпсувала влада, а російського диктатора — отруїла.

"У мене є час, а у Путіна — ні. Він точно скоро помре", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що гарантії безпеки без залучення США не можуть бути надійними. 

Також Зеленський розповів про тиск, якого зазнав він та українське керівництво на початку повномасштабного вторгнення Росії. 

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