Президент Володимир Зеленський пояснив, на яких умовах Україна завершить війну

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що гарантії безпеки без участі Сполучених Штатів є ненадійними. Також він не вірить в ефективність миротворчого контингенту Організації об'єднаних націй.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю The Guardian у середу, 12 лютого.

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Президент наголосив, що не вважає розміщення військ ООН на території України ефективним рішенням. Він нагадав, що в історії вже були подібні прецеденти.

"Без Америки гарантії безпеки — це не гарантії безпеки у тому форматі, якими вони мають бути, щоб протидіяти агресії Росії. Може бути міжнародний контингент, але я і досі вважаю, що НАТО є найдешевшим варіантом для всіх", — вважає Зеленський.

Глава держави також додав, що контингент європейських держав потребуватиме серйозного фінансування. Можливості довго його утримувати просто нема.

"Яким має бути контингент? 500 тисяч? Такої кількості просто нема у Європі. Європейські країни ж не віддадуть нам усі свої армії. І це треба фінансувати. Тому я і вважаю, що НАТО дешевше", — пояснив президент.

Також Зеленський нагадав, що у "Плані перемоги" прописувався пункт про корисні копалини.

"Я говорив президенту Трампу що нам потрібна зброя. І ми готові говорити про корисні копалини. Все це є у моєму "Плані перемоги", — сказав глава держави.

Також Зеленський заявив, що дуже важливо захистити Україну від росіян не лише з погляду безпеки, а й у фінансовому плані. Влада вирішили передати США рідкісні ресурси, аби захистити їх, щоб вони не дісталися росіянам. Також Зеленський розповів про тиск РФ на початку війни та спроби замаху на його життя.