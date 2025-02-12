Президент Владимир Зеленский объяснил, на каких условиях Украина завершит войну

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что гарантии безопасности без участия Соединенных Штатов являются ненадежными. Также он не верит в эффективность миротворческого контингента Организации объединенных наций.

Об этом Зеленский сказал в интервью The Guardian в среду, 12 февраля.

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Президент подчеркнул, что не считает размещение войск ООН на территории Украины эффективным решением. Он напомнил, что в истории уже были подобные прецеденты.

"Без Америки гарантии безопасности — это не гарантии безопасности в том формате, какими они должны быть, чтобы противодействовать агрессии России. Может быть международный контингент, но я до сих пор считаю, что НАТО является самым дешевым вариантом для всех", — считает Зеленский.

Глава государства также добавил, что контингент европейских государств потребует серьезного финансирования. Возможности долго его содержать просто нет.

"Каким должен быть контингент? 500 тысяч? Такого количества просто нет в Европе. Европейские страны же не отдадут нам все свои армии. И это надо финансировать. Поэтому я и считаю, что НАТО дешевле", — пояснил президент.

Также Зеленский напомнил, что в "Плане победы" прописывался пункт о полезных ископаемых.

"Я говорил президенту Трампу, что нам нужно оружие. И мы готовы говорить о полезных ископаемых. Все это есть в моем "Плане победы", — сказал глава государства.

Также Зеленский заявил, что очень важно защитить Украину от россиян не только с точки зрения безопасности, но и в финансовом плане. Власти решили передать США редкие ресурсы, чтобы защитить их, чтобы они не достались россиянам. Также Зеленский рассказал о давлении РФ в начале войны и попытках покушения на его жизнь.