Зеленський розповів на тиск з боку РФ на початку вторгнення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський розповів про тиск, який чинився на нього та українське керівництво на початку повномасштабного вторгнення Росії. Він заявив, що тоді окупанти намагалися нав'язати Україні ультиматум, який був навіть жорсткішим за Мінські угоди.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для The Guardian.

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За його словами, ворог вимагав повної відмови від національних інтересів, зокрема, демілітаризації країни, встановлення проросійського керівництва, офіційного статусу російської мови та визнання окупованих територій. Зеленський наголосив, що це була зрада українського суверенітету, на яку він не міг погодитися.

"Вони поставили ультиматум. Він був схожий на Мінськ (Мінські домовленості. — Ред.), але був ще жорсткіший. Вони хотіли поставити ультиматум, щоб ми зрадили повністю нашим національним інтересам. Тобто оці всі слова "демілітаризація" ,"денацифікація", щоб у нас не було армії, щоб проросійські люди стали керувати державою, щоб ми визнали і віддали території, щоб російська мова була офіційною мовою", — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що у той момент на нього чинили тиск з різних сторін, включаючи міжнародних лідерів та окремих представників політичного істеблішменту. Деякі радили йому виїхати з країни, інші переконували, що Київ впаде за лічені дні. Водночас в столиці відбувалися бойові дії, була спроба висадки російського десанту, а у самому Офісі президента внаслідок атак загинули люди.

"Всі сказали, відправляли різних посильних навіть серед депутатського корпусу. Казали — завтра нас окупують, треба бігти. Багато лідерів дзвонили, казали виїжджати. Був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити, були постріли, загинули деякі люди. Тут, всередині нашого офісу. Були люди, які захищали. Була висадка десанту. Все це відбувалось. І паралельно з цим були ультиматуми, вони тиснули і були дзвінки з різних сторін", — розповів Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що попри всі загрози, він відмовився від ультиматумів Путіна та залишився у Києві, щоб разом з українцями протистояти агресії.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський анонсував про підготовку переговорів на багатьох рівнях та візит адміністрації президента США в Україну.

Також Володимир Зеленський повідомив про наміри запропонувати Росії обмін територіями.