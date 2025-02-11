Обмін територіями — Зеленський готовий віддати Путіну Курську область, але є умова

Президент України Володимир Зеленський. Фото: The Guardian

Україна готова запропонувати Росії прямий обмін територіями під час переговорів, відмовившись від частини Курської області. Однак наразі невідомо, яку саме окуповану Росією територію Київ вимагатиме натомість.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Guardian у вівторок, 11 лютого.

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Обмін територіями

Зеленський сказав, що готовий обміняти частину Курської області, яку контролюють Збройні сили України, на українські території під час майбутніх мирних переговорів.

"Ми поміняємо одну територію на іншу", — сказав глава держави.

Президент додав, що наразі не знає, яку частину окупованої Росією території Україна проситиме натомість.

"Не знаю, побачимо. Але всі наші території є важливими, пріоритету немає", — підкреслив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські сили не зможуть найближчим часом вибити українські підрозділи з території Курщини.

Нагадаємо, операція українських військ у Курській області РФ триває вже понад шість місяців. За цей час російські війська втратили близько 40 тисяч осіб.