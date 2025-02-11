Обмен территориями — Зеленский готов отдать Путину Курскую область, но есть условие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: The Guardian

Украина готова предложить России прямой обмен территориями во время переговоров, отказавшись от части Курской области. Однако пока неизвестно, какую именно оккупированную Россией территорию Киев будет требовать взамен.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian во вторник, 11 февраля.

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Обмен территориями

Зеленский сказал, что готов обменять часть Курской области, которую контролируют Вооруженные силы Украины, на украинские территории во время будущих мирных переговоров.

"Мы поменяем одну территорию на другую", — сказал глава государства.

Президент добавил, что пока не знает, какую часть оккупированной Россией территории Украина будет просить взамен.

"Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет", — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российские силы не смогут в ближайшее время выбить украинские подразделения с территории Курской области.

Напомним, операция украинских войск в Курской области РФ продолжается уже более шести месяцев. За это время российские войска потеряли около 40 тысяч человек.