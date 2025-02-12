Зеленский рассказал о давлении со стороны РФ в начале вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о давлении, которое оказывалось на него и украинское руководство в начале полномасштабного вторжения России. Он заявил, что тогда оккупанты пытались навязать Украине ультиматум, который был даже жестче Минских соглашений.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью для The Guardian.

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По его словам, враг требовал полного отказа от национальных интересов, в частности, демилитаризации страны, установления пророссийского руководства, официального статуса русского языка и признания оккупированных территорий. Зеленский подчеркнул, что это была измена украинского суверенитета, на которую он не мог согласиться.

"Они поставили ультиматум. Он был похож на Минск (Минские договоренности. — Ред.), но был еще жестче. Они хотели поставить ультиматум, чтобы мы предали полностью нашим национальным интересам. То есть эти все слова "демилитаризация", "денацификация", чтобы у нас не было армии, чтобы пророссийские люди стали руководить государством, чтобы мы признали и отдали территории, чтобы русский язык был официальным языком", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что в тот момент на него оказывали давление с разных сторон, включая международных лидеров и отдельных представителей политического истеблишмента. Некоторые советовали ему уехать из страны, другие убеждали, что Киев падет за считанные дни. В то же время в столице происходили боевые действия, была попытка высадки российского десанта, а в самом Офисе президента в результате атак погибли люди.

"Все сказали, отправляли разных посыльных даже среди депутатского корпуса. Говорили — завтра нас оккупируют, надо бежать. Многие лидеры звонили, говорили выезжать. Было давление с разных сторон. Были люди, которые хотели убить, были выстрелы, погибли некоторые люди. Здесь, внутри нашего офиса. Были люди, которые защищали. Была высадка десанта. Все это происходило. И параллельно с этим были ультиматумы, они давили и были звонки с разных сторон", — рассказал Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что несмотря на все угрозы, он отказался от ультиматумов Путина и остался в Киеве, чтобы вместе с украинцами противостоять агрессии.

Напомним, недавно Владимир Зеленский анонсировал о подготовке переговоров на многих уровнях и визит администрации президента США в Украину.

Также Владимир Зеленский сообщил о намерениях предложить России обмен территориями.