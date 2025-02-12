Смерть Путина — Зеленский заявил, что скоро это произойдет

Зеленский заявил, что Путин точно скоро умрет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин скоро умрет. По его словам, власть "отравила" военного преступника.
Об этом украинский лидер сказал в интервью The Economist в среду, 12 февраля.
Смерть Путина
Зеленский отметил, что между ним и Путиным есть основная разница. По словам главы государства, его не испортила власть, а российского диктатора — отравила.
"У меня есть время, а у Путина — нет. Он точно скоро умрет", — добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский считает, что гарантии безопасности без привлечения США не могут быть надежными.
Также Зеленский рассказал о давлении, которому подвергся он и украинское руководство в начале полномасштабного вторжения России.
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