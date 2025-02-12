Смерть Путина — Зеленский заявил, что скоро это произойдет

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин скоро умрет. По его словам, власть "отравила" военного преступника.

Об этом украинский лидер сказал в интервью The Economist в среду, 12 февраля.

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Зеленский отметил, что между ним и Путиным есть основная разница. По словам главы государства, его не испортила власть, а российского диктатора — отравила.

"У меня есть время, а у Путина — нет. Он точно скоро умрет", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский считает, что гарантии безопасности без привлечения США не могут быть надежными.

Также Зеленский рассказал о давлении, которому подвергся он и украинское руководство в начале полномасштабного вторжения России.