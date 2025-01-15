У Трампа вважають нереалістичним повернення Україні всіх ТОТ

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/David Dee Delgado

Кандидат президента США Дональда Трампа на посаду держсекретаря Марко Рубіо заявив, що вважає "нереалістичним" план повернення Україні всіх окупованих територій. За його словами, обидві сторони повинні йти на поступки.

Про це повідомляє CNN у середу, 15 січня.

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Рубіо наголосив, що офіційна політика Сполучених Штатів повинна передбачати завершення війни в Україні. Він зауважив, що Росія не зможе завоювати всю Україну, бо та дуже велика, а українці надто сміливо воюють, натомість в України немає жодного шансу відтіснити росіян, до того ж у неї закінчуються сили.

"Проблема, з якою стикається Україна, полягає не в тому, що у них закінчуються гроші, а в тому, що в них закінчуються українці. Те, що зробив Путін, є неприйнятним, але ця війна має закінчитися. Важливо, щоб кожен був реалістом. Доведеться піти на поступки з боку Росії, але також і з боку українців…" — зазначив кандидат на посаду держсекретаря.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін має на меті нав'язати Україні нейтралітет, покращити армію та знову напасти через 4-5 років, а цього ніхто не хоче.

"Важливо, щоб українці мали важелі впливу, але їм також доведеться піти на поступки, щоб досягти цієї угоди", — додав посадовець.

Нагадаємо, що щодо війни в Україні висловився і кандидат на посаду очільника Пентагону Піт Хегсет. Він заявив, що підтримає зусилля спецпредставника Трампа з питань України та Росії.

Також Трамп відповів, коли зустрінеться з Путіним. За його словами, це відбудеться дуже швидко.