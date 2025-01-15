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У Трампа выразились насчет возвращения Украине захваченных земель

15 января 2025 22:34
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
У Трампа считают нереалистичным возвращение Украине всех ВОТ
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/David Dee Delgado
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Кандидат президента США Дональда Трампа на должность госсекретаря Марко Рубио заявил, что считает "нереалистичным" план возвращения Украине всех оккупированных территорий. По его словам, обе стороны должны идти на уступки.

Об этом сообщает CNN в среду, 15 января.

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Рубио подчеркнул, что официальная политика Соединенных Штатов должна предусматривать завершение войны в Украине. Он отметил, что Россия не сможет завоевать всю Украину, потому что та очень большая, а украинцы слишком смело воюют, в то же время у Украины нет ни одного шанса оттеснить россиян, к тому же у нее заканчиваются силы.

"Проблема, с которой сталкивается Украина, заключается не в том, что у них заканчиваются деньги, а в том, что у них заканчиваются украинцы. То, что сделал Путин, неприемлемо, но эта война должна закончиться. Важно, чтобы каждый был реалистом. Придется пойти на уступки со стороны России, но также и со стороны украинцев…" — отметил кандидат на должность госсекретаря.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин поставил пред собой цель навязать Украине нейтралитет, улучшить армию и снова напасть через 4-5 лет, а этого никто не хочет.

"Важно, чтобы украинцы имели рычаги влияния, но им также придется пойти на уступки, чтобы достичь этого соглашения", — добавил чиновник.

Напомним, что относительно войны в Украине высказался и кандидат на должность главы Пентагона Пит Хегсет. Он заявил, что поддержит усилия спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России.

Также Трамп ответил, когда встретится с Путиным. По его словам, это произойдет очень быстро.

Дональд Трамп Украина оккупация война в Украине Россия

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