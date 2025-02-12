Зеленский обсудил полезные ископаемые с главой Минфина США

Президент Зеленский и Скотт Бессент. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский и глава министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент обсудили соглашение о полезных ископаемых нашего государства и гарантии безопасности. Американская сторона уже передала первый проект соглашения о партнерстве.

Об этом сообщают Новини.LIVE в среду, 12 февраля.

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Соглашение по полезным ископаемым

Президент Украины подчеркнул, что украинская сторона как можно быстрее будет работать над подписанием соглашения. Это может произойти до или во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы начинаем более детально работать с командой президента Трампа. У нас был очень обстоятельный разговор. Для меня важен вопрос безопасности для Украины, и мы говорили о полезных ископаемых", — отметил Зеленский.

Во время пресс-конференции с Зеленским американский министр подчеркнул, что разработанный документ является мощным сигналом для российских властей о поддержке украинцев. Он также обеспечит долгосрочную помощь после завершения войны.

"США планируют "теснее переплести" экономические связи с Украиной: документ о партнерстве — важен", — отметил Бессент.

Глава Минфина США также повторил тезис, что Трамп настроен на окончание войны и ведет переговоры "со всеми сторонами".

Напомним, Зеленский отметил, что власти приняли решение передать США редкие ресурсы, чтобы обезопасить их и не допустить их бесплатного попадания в руки россиян.

Ранее Трамп заявил, что Украина согласилась передать редкие земельные металлы. По его мнению, это позволит "защитить деньги США".