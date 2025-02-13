США передали финансовое соглашение — Зеленский его не подписал

Зеленский не подписал финансовой договор, переданной США, — СМИ
Министр финансов США Скотт Бессент в среду, 12 февраля, во время рабочего визита в Украину встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора речь шла о редких полезных ископаемых, США передали первый проект соглашения о партнерстве, но Зеленский его не подписал.
Об этом пишет CNN в четверг, 13 февраля.
Финансовое соглашение США и Украины
В материале говорится, что Зеленский надеялся встретиться с президентом США Дональдом Трампом лично, чтобы обсудить широкое видение мира. Но вместо этого в Киев прибыл Бессент и передал финансовое соглашение, в частности, по редким земельным ископаемым. Однако украинский лидер не подписал документ.
Это происходило в то время, как Трамп проводил телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. CNN пишет, что заинтересованность США в минералах не означает "отличную новость":
"Когда в 2017 году Трампа заманили поддержать Афганистан из-за его якобы запасов полезных ископаемых на триллион долларов, он, несмотря на это, подписал соглашение с талибами, которое позволило им захватить власть чуть более чем через два года", — отметили журналисты.
Что говорят в Офисе Президента
Источник Суспільного в Офисе Президента сообщил, что Зеленский сообщил Трампу о получении драфта соглашения по полезным ископаемым и начал анализировать предложение. Окончательный ответ планируют предоставить в Мюнхене во время встречи с вице-президентом США Ди Вэнсом.
В то же время сам Трамп не обращался относительно подписи соглашения, обсуждение происходило с Бессентом.
Напомним, вчера Зеленский и Бессент обсудили соглашение по полезным ископаемым и гарантии безопасности.
А Трамп провел полуторачасовой телефонный разговор с Путиным, во время которого речь шла о войне в Украине.
После этого американский лидер позвонил Зеленскому и сообщил о результатах.
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