США передали финансовое соглашение — Зеленский его не подписал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Министр финансов США Скотт Бессент в среду, 12 февраля, во время рабочего визита в Украину встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора речь шла о редких полезных ископаемых, США передали первый проект соглашения о партнерстве, но Зеленский его не подписал.

Об этом пишет CNN в четверг, 13 февраля.

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Финансовое соглашение США и Украины

В материале говорится, что Зеленский надеялся встретиться с президентом США Дональдом Трампом лично, чтобы обсудить широкое видение мира. Но вместо этого в Киев прибыл Бессент и передал финансовое соглашение, в частности, по редким земельным ископаемым. Однако украинский лидер не подписал документ.

Это происходило в то время, как Трамп проводил телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. CNN пишет, что заинтересованность США в минералах не означает "отличную новость":

"Когда в 2017 году Трампа заманили поддержать Афганистан из-за его якобы запасов полезных ископаемых на триллион долларов, он, несмотря на это, подписал соглашение с талибами, которое позволило им захватить власть чуть более чем через два года", — отметили журналисты.

Что говорят в Офисе Президента

Источник Суспільного в Офисе Президента сообщил, что Зеленский сообщил Трампу о получении драфта соглашения по полезным ископаемым и начал анализировать предложение. Окончательный ответ планируют предоставить в Мюнхене во время встречи с вице-президентом США Ди Вэнсом.

В то же время сам Трамп не обращался относительно подписи соглашения, обсуждение происходило с Бессентом.

Скриншот поста Суспільного

Напомним, вчера Зеленский и Бессент обсудили соглашение по полезным ископаемым и гарантии безопасности.

А Трамп провел полуторачасовой телефонный разговор с Путиным, во время которого речь шла о войне в Украине.

После этого американский лидер позвонил Зеленскому и сообщил о результатах.