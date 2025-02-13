Владимир Зеленский сообщил, чего ожидает от встречи с Трампом

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что личная встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом является приоритетной задачей. Он также подчеркнул, что никаких договоренностей не может быть достигнуто без участия Украины.

Об этом Зеленский заявил Радио Свобода в четверг, 13 февраля.

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Встреча с Трампом в приоритете

Зеленский отметил, что во время разговора с американским лидером вопрос выборов не поднимался. Кроме того, глава государства не услышал от Трампа заявлений, которые бы свидетельствовали о приоритетном отношении к России и диктатору Владимиру Путину по сравнению с Украиной.

"Что касается разговора — Трамп знает мои мысли, я действительно считаю, что прежде всего приоритет — Украина. В разговоре он не сказал, что Путин и Россия были приоритетом. Сегодня мы доверяем этим словам, для нас очень важно сохранить поддержку США", — пояснил Зеленский.

При этом он отметил, что уже имел три разговора с Трампом. Глава государства добавил, что не воспринимает как приоритет то, что глава Белого дома сначала поговорил с РФ.

"Хотя это не очень приятно — потому что вы знаете, как украинское общество, как все мы и европейцы реагируют: прежде всего Украина, и ничего об Украине без Украины", — отметил Зеленский.

Ранее мы писали, что министр финансов США Скотт Бессент во время рабочего визита в Украину встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили редкие полезные ископаемые, а США передали первый проект соглашения о партнерстве, но Зеленский его не подписал.

Напомним, Трамп после разговора с Зеленским отметил, что украинский лидер стремится к достижению мира.