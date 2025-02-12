Дональд Трамп. Фото: The Guardian

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував свою розмову з Володимиром Зеленським. Він зазначив, що глава нашої держави прагне досягнення миру.

Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social у середу, 12 лютого.

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Американський президент розповів, що мав конструктивну розмову з українським лідером, під час якої головною темою стала майбутня зустріч у Мюнхені.

"Сподіваюся на позитивні результати. Пора зупинити цю безглузду війну, яка призводить до масових жертв і руйнувань", — написав Трамп.

За його словами, делегацію США на переговорах очолять віцепрезидент Джеймс Девід Венс і держсекретар Марко Рубіо.

"Хай благословить Господь народи Росії та України!" — написав Трамп.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Зокрема, сторони обговорили можливості досягти миру.

Нагадаємо, 12 лютого Трамп поспілкувався з Путіним. Однією з тем розмови була війна в Україні.