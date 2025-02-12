Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський поговорив з Трампом — ОПУ arrow

Зеленський поговорив з Трампом — ОПУ

12 лютого 2025 19:43
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський поговорив з Трампом — ОПУ
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Вона тривала близько години.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров та радник президента Дмитро Литвин у середу, 12 лютого.

Читайте також:

Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Розмова Зеленського з Трампом тривала приблизно годину. Її деталі буде повідомлено згодом.

Раніше ми писали, що Трамп підтвердив телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили війну в Україні.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що звільнення Росією американського вчителя Марка Фогеля дало йому надію на завершення війни.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама