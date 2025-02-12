Зеленський поговорив з Трампом — ОПУ

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Вона тривала близько години.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров та радник президента Дмитро Литвин у середу, 12 лютого.

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Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Розмова Зеленського з Трампом тривала приблизно годину. Її деталі буде повідомлено згодом.

Раніше ми писали, що Трамп підтвердив телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили війну в Україні.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що звільнення Росією американського вчителя Марка Фогеля дало йому надію на завершення війни.