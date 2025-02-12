Зеленський поговорив з Трампом — ОПУ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Білого дому Дональдом Трампом. Вона тривала близько години.
Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров та радник президента Дмитро Литвин у середу, 12 лютого.
Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
Розмова Зеленського з Трампом тривала приблизно годину. Її деталі буде повідомлено згодом.
Раніше ми писали, що Трамп підтвердив телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили війну в Україні.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що звільнення Росією американського вчителя Марка Фогеля дало йому надію на завершення війни.
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