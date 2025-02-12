Зеленский поговорил с Трампом — ОПУ

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Он продлился около часа.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров и советник президента Дмитрий Литвин в среду, 12 февраля.

Читайте также:

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Разговор Зеленского с Трампом длился примерно час. Его детали сообщат позже.

Ранее мы писали, что Трамп подтвердил телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, они обсудили войну в Украине.

Напомним, ранее Трамп заявил, что освобождение Россией американского учителя Марка Фогеля дало ему надежду на завершение войны.