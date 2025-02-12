Дональд Трамп. Фото: The Guardian

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал свой разговор с Владимиром Зеленским. Он отметил, что глава нашего государства стремится к достижению мира.

Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social в среду, 12 февраля.

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Американский президент рассказал, что имел конструктивный разговор с украинским лидером, во время которого главной темой стала предстоящая встреча в Мюнхене.

"Надеюсь на положительные результаты. Пора остановить эту бессмысленную войну, которая приводит к массовым жертвам и разрушениям", — написал Трамп.

По его словам, делегацию США на переговорах возглавят вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

"Да благословит Господь народы России и Украины!" — написал Трамп.

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. В частности, стороны обсудили возможности достичь мира.

Напомним, 12 февраля Трамп пообщался с Путиным. Одной из тем разговора была война в Украине.