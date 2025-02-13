Володимир Зеленський переповів цікаву деталь розмови з Трампом

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови сказав Дональду Трампу, що він перебуває у "більшій реальності" щодо російського диктатора Володимира Путіна. Глава держави також наголосив, що не довіряє словам російського диктатора.

Про це Зеленський заявив у четвер, 13 лютого.

Читайте також:

Слова Зеленського до Трампа

За словами Зеленського, Трамп сприймає російського диктатора, як лідера держави, а Президент України — як ворога. Через це Зеленський не довіряє словам Путіна щодо завершення війни.

Президент також додав, що не обговорював з американським колегою питання приєднання України до НАТО.

"Про НАТО ми не говорили. Я йому сказав, що без гарантії безпеки це просто неможливо", — пояснив Зеленський.

Раніше Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. Зокрема, вони обговорили можливі переговори з Росією.

Нагадаємо, 14 лютого Зеленський проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Рютте у Мюнхені.