Зеленський провів розмову з премʼєром Польщі Туском — що обговорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском. Зокрема, вони обговорили можливі переговори з Росією.

Про це український лідер повідомив у Telegram у четвер, 13 лютого.

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Розмова Зеленського з Туском

Сторони обговорили умови, необхідні для забезпечення стійкого та справжнього миру в Україні. Вони дійшли висновку, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним не можуть розпочатися без узгодженої позиції України, Європи та США.

Зеленський розповів Туску про свою розмову з лідером США Дональдом Трампом. Вони прокоментували ключові меседжі та необхідність координації позицій усіх європейців для досягнення успішних результатів.

"Наголосив, що Україна має вести переговори з позиції сили, із сильними та надійними гарантіями безпеки, і що членство в НАТО було б найбільш економічно вигідним для партнерів. Іншою важливою гарантією є серйозні інвестиції в українську оборонну промисловість", — зазначив український лідер.

Глава держави застеріг світових лідерів від довіри словам російського диктатора про його готовність завершити війну.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 лютого Зеленський проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Рютте у Мюнхені.

Також міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що для досягнення миру Штати ведуть переговори як із Зеленським, так і з Путіним.