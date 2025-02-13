У США зробили заяву щодо переговорів із Зеленським і Путіним

Очільник Пентагона Піт Гегсет на пресконференції. Фото: скриншот

Очільник Пентагона Піт Гегсет заявив, що задля досягнення миру Сполучені Штати вестимуть переговори як з Володимиром Зеленським, так і з Володимиром Путіним. Він нагадав, що Трамп поговорив з ними обома.

Про це Гегсет заявив у четвер, 13 лютого.

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Очільник Пентагона повідомив, що переговори очолить Трамп разом із держсекретарем Рубіо та іншими посадовцями.

"Трамп телефонував обом, Володимиру Путіну і президенту Зеленському. Будь-які переговори будуть вестися з обома сторонами", — додав він.

Раніше Гегсет зробив заяву щодо переговорів. За його словами, Росія та Україна не отримають того, чого хочуть.

Також Гегсет наголосив, що вступ України до НАТО та повернення до кордонів 2014 року нереалістичні.