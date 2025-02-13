В США сделали заявление относительно переговоров с Зеленским и Путиным

Глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции. Фото: скриншот

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что для достижения мира Соединенные Штаты будут вести переговоры как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным. Он напомнил, что Трамп поговорил с ними обоими.

Об этом Хегсет заявил в четверг, 13 февраля.

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Глава Пентагона сообщил, что переговоры возглавит Трамп вместе с госсекретарем Рубио и другими должностными лицами.

"Трамп звонил обоим, Владимиру Путину и президенту Зеленскому. Любые переговоры будут вестись с обеими сторонами", — добавил он.

Ранее Хегсет сделал заявление относительно переговоров. По его словам, Россия и Украина не получат того, чего хотят.

Также Хегсет отметил, что вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года нереалистичны.