В США сделали заявление относительно переговоров с Зеленским и Путиным

В США сделали заявление по переговорам с Зеленским и Путиным
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что для достижения мира Соединенные Штаты будут вести переговоры как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным. Он напомнил, что Трамп поговорил с ними обоими.
Об этом Хегсет заявил в четверг, 13 февраля.
США будут вести переговоры с Зеленским и Путиным
Глава Пентагона сообщил, что переговоры возглавит Трамп вместе с госсекретарем Рубио и другими должностными лицами.
"Трамп звонил обоим, Владимиру Путину и президенту Зеленскому. Любые переговоры будут вестись с обеими сторонами", — добавил он.
Ранее Хегсет сделал заявление относительно переговоров. По его словам, Россия и Украина не получат того, чего хотят.
Также Хегсет отметил, что вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года нереалистичны.
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