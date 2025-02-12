Вступ України до НАТО та повернення кордонів 2014 року — Гегсет оцінив можливість

Очільник Пентагону Піт Гегсет. Фото: скриншот з відео

Очільник Пентагону Піт Гегсет оцінив можливість повернення України до кордонів 2014 року та вступ до НАТО. За його словами, це нереалістичні сценарії.

Про це Піт Гегсет сказав на засіданні Контактної групи з питань оборони Україні у середу, 12 лютого.

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Повернення до кордонів 2014 року і вступ до НАТО

Гегсет наголосив, що для ефективних переговорів із Росією Україні "нереалістично" очікувати на повернення кордонів 2014 року та членство в НАТО.

Глава Пентагону зазначив, що за будь-яких сценаріїв гарантій безпеки американських військ в Україні не буде. За його словами, допомога Києву має бути питанням Європи, тоді як США зосередиться на Китаї та захисті власних кордонів.

"Забезпечення європейської безпеки має бути імперативом для європейських членів НАТО. У рамках цього Європа має надати переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні", — додав Гегсет.

Нагадаємо, 12 лютого у Брюсселі стартувала зустріч у форматі "Рамштайн". Після прибуття до штаб-квартири НАТО Гегсет зробив заяву.

Раніше Гегсет наголосив, що США не будуть відправляти до України свої війська.