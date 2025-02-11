У Пентагоні відповіли, чи відправлятимуть війська США в Україну

Очільник Пентагона Піт Гегсет. Фото: Reuters/File Photo

Глава Пентагона Піт Гегсет відповів, чи планують Сполучені Штати Америки відправляти свої війська до України. За його словами, Вашингтон не має таких планів.

Про це Піт Гегсет сказав на пресконференції у вівторок, 11 лютого.

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Одна з журналісток запитала у Гегсета, чи планують Штати відправляти війська до України, аби відстежувати постачання зброї. Вона зазначила, що президент Джо Байден наголошував не робити такого.

"Ми не збираємося відправляти американські війська в Україну", — відповів глава Пентагону.

Нагадаємо, NYT писало, що основною темою обговорення на Мюнхенській безпековій конференції стане відправка європейських миротворців в Україну.

Також український лідер Володимир Зеленський заявив, що Європа не може самостійно гарантувати безпеку, оскільки для цього потрібні США.