В Пентагоне ответили, будут ли отправлять войска США в Украину

Глава Пентагона Пит Хегсет. Фото: Reuters/File Photo

Глава Пентагона Пит Хегсет ответил, планируют ли Соединенные Штаты Америки отправлять свои войска в Украину. По его словам, Вашингтон не имеет таких планов.

Об этом Пит Хегсет сказал на пресс-конференции во вторник, 11 февраля.

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Отправка войск США в Украину

Одна из журналисток спросила у Хегсета, планируют ли Штаты отправлять войска в Украину, чтобы отслеживать поставки оружия. Она отметила, что президент Джо Байден подчеркивал не делать такого.

"Мы не собираемся отправлять американские войска в Украину", — ответил глава Пентагона.

Напомним, NYT писало, что основной темой обсуждения на Мюнхенской конференции по безопасности станет отправка европейских миротворцев в Украину.

Также украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Европа не может самостоятельно гарантировать безопасность, поскольку для этого нужны США.