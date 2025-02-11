Мюнхенська безпекова конференція 2025 — NYT назвало головну тему

Мюнхенська безпекова конференція. Фото архівне: скриншот

Мюнхенська безпекова конференція відбудеться 14-16 лютого. Ймовірно, основною темою обговорення стане відправка європейських миротворців в Україну.

Про це повідомляє The New York Times у вівторок, 11 лютого.

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Видання пише, що можливість укладення мирної угоди між Україною та Росією стала підставою для активних дискусій щодо потенційної відправки європейських солдатів до України. Їхня роль полягала б у слідкуванні за виконанням режиму припинення вогню та допомозі в стримуванні РФ від можливого нового вторгнення. Проте конкретні ініціативи відсутні. Крім того, незрозуміло, чи дозволить таку пропозицію російський диктатор Володимир Путін.

"Ця тема, безсумнівно, стане центральною темою для обговорення цього тижня на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки, яку планують відвідати віцепрезидент США Дж. Д. Венс і держсекретар Марко Рубіо", — йдеться у матеріалі.

Декілька європейських країн, зокрема Балтійські держави, а також Франція та Британія, обговорюють можливість направлення своїх військ до складу сил в Україні. Однак високопосадовці з Німеччини вважають цю ініціативу передчасною.

Видання зазначає, що без участі американських солдатів і військової техніки війська з Європи могли б зазнати серйозного ризику з боку Росії.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявляв, якщо країна не стане членом НАТО, то потрібно буде до 200 тисяч іноземних військ для забезпечення безпеки. Однак аналітики вважають таку кількість надто великою.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться з 14 по 16 лютого в Німеччині. Очікується участь понад 60 лідерів держав та урядів.

Також спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.