Мюнхенская конференция по безопасности 2025 — NYT назвало главную тему

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото архивное: скриншот

Мюнхенская конференция по безопасности состоится 14-16 февраля. Вероятно, основной темой обсуждения станет отправка европейских миротворцев в Украину.

Об этом сообщает The New York Times во вторник, 11 февраля.

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Издание пишет, что возможность заключения мирного соглашения между Украиной и Россией стала основанием для активных дискуссий относительно потенциальной отправки европейских солдат в Украину. Их роль заключалась бы в слежении выполнения режима прекращения огня и помощи в сдерживании РФ от возможного нового вторжения. Однако конкретные инициативы отсутствуют. Кроме того, непонятно, позволит ли такое предложение российский диктатор Владимир Путин.

"Эта тема, несомненно, станет центральной темой для обсуждения на этой неделе на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которую планируют посетить вице-президент США Дж. Д. Вэнс и госсекретарь Марко Рубио", — говорится в материале.

Несколько европейских стран, в частности Балтийские государства, а также Франция и Великобритания, обсуждают возможность направления своих войск в состав сил в Украине. Однако чиновники из Германии считают эту инициативу преждевременной.

Издание отмечает, что без участия американских солдат и военной техники войска из Европы могли бы подвергнуться серьезному риску со стороны России.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, если страна не станет членом НАТО, то нужно будет до 200 тысяч иностранных войск для обеспечения безопасности. Однако аналитики считают такое количество слишком большим.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности состоится с 14 по 16 февраля в Германии. Ожидается участие более 60 лидеров государств и правительств.

Также спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.