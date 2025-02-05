Мюнхенська конференція з безпеки 2025 — Кіт Келлог говоритиме про закінчення війни в Україні

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото: Global Look Press

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Вона відбудеться усередині лютого.

Своє повідомлення щодо участі в конференції Келлог розмістив у соцмережі X у середу, 5 лютого.

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Келлог зазначив, що на конференції з безпеки обговорюватиме бачення президента США Дональда Трампа щодо припинення війни.

"Радий оголосити про свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Як спеціальний посланник президента США з питань України та Росії, з нетерпінням чекаю на можливість обговорити цілі Дональда Трампа щодо завершення кривавої дорогої війні в Україні", — йдеться у повідомленні.

Спецпредставник також зазначив, що під час заходу проведе зустрічі з американськими союзниками, які готові до співпраці.

Додамо, що Мюнхенська конференція з безпеки пройде з 14 по 16 лютого.

Повідомлення Келлога у X

Раніше спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що в завершенні війни в Україні зацікавлений увесь світ, включно зі США. Тому там розраховують на досягнення прогресу найближчим часом.