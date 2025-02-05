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Келлог обсудит цели Трампа по Украине на конференции в Мюнхене

5 февраля 2025 14:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Мюнхенская конференция по безопасности 2025 - Кит Келлог будет говорить об окончании войны в Украине
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. Фото: Global Look Press
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Она состоится в середине февраля.

Свое сообщение об участии в конференции Келлог разместил в соцсети X в среду, 5 февраля.

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Келлог отметил, что на конференции по безопасности будет обсуждать видение президента США Дональда Трампа о прекращении войны.

"Рад объявить о своем участии в Мюнхенской конференции по безопасности. Как специальный посланник президента США по вопросам Украины и России, с нетерпением жду возможности обсудить цели Дональда Трампа по завершению кровавой и дорогой войны в Украине", — говорится в сообщении.

Спецпредставитель также отметил, что во время мероприятия проведет встречи с американскими союзниками, которые готовы к сотрудничеству.

Добавим, что Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля.

Конференція з безпеки у Мюнхені Келлог
Сообщение Келлога в X

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что в завершении войны в Украине заинтересован весь мир, включая США. Поэтому там рассчитывают на достижение прогресса в ближайшее время.

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