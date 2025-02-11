Зеленський назвав, чому Європа не може гарантувати безпеку для України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: The Guardian

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Європа не може гарантувати безпеку для України самостійно. За його словами, для цього також потрібні Сполучені Штати Америки.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю для The Guardian у вівторок, 11 лютого.

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"Є голоси, які кажуть, що Європа могла б запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу "ні", — наголосив Зеленський.

За його словами, гарантії безпеки без США не є справжніми.

Він заявив, що ті, хто допомагає рятувати Україну, матимуть шанс її відновити, своїм бізнесом разом з українським.

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що Україна готова запропонувати РФ прямий обмін територіями під час переговорів.

Також український лідер зазначив, що наразі складно оцінити роботу Джо Байдена на посаді президента США. За його словами, багато речей досі лишаються непублічними.