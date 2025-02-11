Зеленский назвал, почему Европа не может гарантировать безопасность для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: The Guardian

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Европа не может гарантировать безопасность для Украины самостоятельно. По его словам, для этого также нужны Соединенные Штаты Америки.

Об этом украинский лидер сказал в интервью для The Guardian во вторник, 11 февраля.

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"Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю "нет", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, гарантии безопасности без США не являются настоящими.

Он заявил, что те, кто помогает спасать Украину, будут иметь шанс ее восстановить, своим бизнесом вместе с украинским.

Напомним, Зеленский отметил, что Украина готова предложить РФ прямой обмен территориями во время переговоров.

Также украинский лидер отметил, что сейчас сложно оценить работу Джо Байдена на посту президента США. По его словам, многие вещи до сих пор остаются непубличными.