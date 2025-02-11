Повільна реакція Байдена на вторгнення Росії — Зеленський сказав, що думає з цього приводу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Поки що складно оцінити, як саме увійде в історію Джо Байден — як лідер, який допоміг врятувати Україну, чи як той, хто надто повільно реагував на загрозу з боку Росії. Багато речей досі залишаються непублічними.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian у вівторок, 11 лютого.

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Зеленський розкритикував Байдена

На запитання журналіста щодо повільної реакції Байдена на дії Росії Зеленський лише засміявся та зазначив, що наразі дати відповідь "дуже важко".

Водночас Зеленський розкритикував початкове небажання адміністрації Байдена постачати Україні зброю, адже, за його словами, ця нерішучість лише додала впевненості Росії. Втім, глава держави наголосив, що українці вдячні за значну військову та фінансову допомогу, яку США надали згодом.

На думку Зеленського, остаточна оцінка дій Байдена у війні з’явиться лише з часом.

"Історія покаже, що відбувалося за лаштунками, які були переговори… Сьогодні важко це все охарактеризувати, тому що ми не знаємо всього. Пізніше ми дізнаємося, ми все дізнаємося", — підсумував президент.

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Джо Байден пробув на цій посаді чотири роки, або ж 1462 дні. Він також залишив листа своєму наступнику на посаді президента США Дональду Трампу.