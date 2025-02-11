Медленная реакция Байдена на вторжение России — Зеленский сказал, что думает по этому поводу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Пока сложно оценить, как именно войдет в историю Джо Байден — как лидер, который помог спасти Украину, или как тот, кто слишком медленно реагировал на угрозу со стороны России. Многие вещи до сих пор остаются непубличными.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian во вторник, 11 февраля.

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На вопрос журналиста о медленной реакции Байдена на действия России Зеленский лишь засмеялся и отметил, что сейчас дать ответ "очень трудно".

В то же время Зеленский раскритиковал первоначальное нежелание администрации Байдена поставлять Украине оружие, ведь, по его словам, эта нерешительность только добавила уверенности России. Впрочем, глава государства подчеркнул, что украинцы благодарны за значительную военную и финансовую помощь, которую США предоставили впоследствии.

По мнению Зеленского, окончательная оценка действий Байдена в войне появится только со временем.

"История покажет, что происходило за кулисами, какие были переговоры... Сегодня трудно это все охарактеризовать, потому что мы не знаем всего. Позже мы узнаем, мы все узнаем", — подытожил президент.

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден пробыл на этом посту четыре года, или же 1462 дня. Он также оставил письмо своему преемнику на посту президента США Дональду Трампу.