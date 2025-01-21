Цікаві факти про президентство Байдена

Колишній президент США Джо Байден. Фото: Euro News

Колишній президент Сполучених Штатів Джо Байден пробув на цій посаді чотири роки, або ж 1462 дні. Протягом цього часу політик здійснив 136 візитів до свого рідного штату Делавер, проводячи час у своєму будинку у Вілмінгтоні або на відпочинку в Рехобот-Біч.

Про цей та інші цікаві факти про діяльність Байдена на посаді президента розповідає CNN.

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В яких штатах бував Байден

Поїздки Байдена в Делавер включали вихідні наприкінці липня, коли Байден прийняв рішення відмовитися від участі в президентських перегонах 2024 року, поки він одужував від Covid.

Під час перебування на посаді президента Байден здійснив 50 поїздок до Пенсільванії. В свій час Байден здобув у цьому штаті перемогу, натомість його соратниця Камала Гарріс зазнала тут невдачі у 2024 році.

Також Байден здійснив 13 поїздок до Мічигану та 13 поїздок до Вісконсіна.

Іноземні країни

Перша міжнародна поїздка Байдена в якості президента відбулася в червні 2021 року, коли він поїхав до Корнуолла в Англії на саміт G7. Тодішній очільник Білого дому покинув Корнуолл, щоб провести кілька днів у Бельгії на саміті НАТО, а потім у Женеві, Швейцарія, на саміті з президентом Росії Володимиром Путіним.

Країною, яку президент відвідував найчастіше, була Велика Британія — туди він їздив сім разів за час свого президентства. Далі йде Німеччина, в якій президент побував п'ять разів. За цими країнами йдуть Ізраїль, Бельгія, Італія, Польща, Японія — усі ці країни Байден відвідав двічі.

Державні обіди

Обіймаючи посаду президента, Байден організував шість державних обідів у Білому домі під час свого президентства. Перший був із президентом Франції Еммануелем Макроном у грудні 2022 року.

У 2023 році президент організував три державні обіди для лідерів Південної Кореї, Індії та Австралії. У 2024 році Байден організував два державних обіди — один у квітні для японського політика Фуміо Кісіда та для кенійця Вільяма Руто в травні.

Син Байдена Бо помер від раку у 2015 році, а його перша дружина та донька загинули в автокатастрофі понад п’ять десятиліть тому. При цьому його часто запрошують виголошувати панегірик перед його найближчими друзями, а також колишніми президентами.

За підрахунками CNN, президент виголосив вісім панегіриків. Останній раз він виступив у січні у Вашингтонському національному соборі під час похоронної служби по колишньому президенту Джиммі Картеру.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп знайшов лист від Джо Байдена у столі під час підписання низки наказів після своєї інавгурації. Записку від попередника новообраний президент США знайшов через запитання журналіста.

Також Трамп прокоментував свою заяву про спроможність закінчити війну в Україні впродовж 24 годин.