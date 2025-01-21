Интересные факты о президентстве Байдена

Бывший президент США Джо Байден. Фото: Euro News

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден пробыл на этом посту четыре года, или же 1462 дня. В течение этого времени политик совершил 136 визитов в свой родной штат Делавэр, проводя время в своем доме в Уилмингтоне или на отдыхе в Рехобот-Бич.

Об этом и других интересных фактах о деятельности Байдена на посту президента рассказывает CNN.

Читайте также:

В каких штатах бывал Байден

Поездки Байдена в Делавэр включали выходные в конце июля, когда Байден принял решение отказаться от участия в президентской гонке 2024 года, пока он выздоравливал от Covid.

Во время пребывания на посту президента Байден совершил 50 поездок в Пенсильванию. В свое время Байден одержал в этом штате победу, зато его соратница Камала Харрис потерпела здесь неудачу в 2024 году.

Также Байден совершил 13 поездок в Мичиган и 13 поездок в Висконсин.

Иностранные страны

Первая международная поездка Байдена в качестве президента состоялась в июне 2021 года, когда он поехал в Корнуолл в Англии на саммит G7. Тогдашний глава Белого дома покинул Корнуолл, чтобы провести несколько дней в Бельгии на саммите НАТО, а затем в Женеве, Швейцария, на саммите с президентом России Владимиром Путиным.

Страной, которую президент посещал чаще всего, была Великобритания — туда он ездил семь раз за время своего президентства. Далее следует Германия, в которой президент побывал пять раз. За этими странами следуют Израиль, Бельгия, Италия, Польша, Япония — все эти страны Байден посетил дважды.

Государственные обеды

Занимая пост президента, Байден организовал шесть государственных обедов в Белом доме во время своего президентства. Первый был с президентом Франции Эммануэлем Макроном в декабре 2022 года.

В 2023 году президент организовал три государственных обеда для лидеров Южной Кореи, Индии и Австралии. В 2024 году Байден организовал два государственных обеда — один в апреле для японского политика Фумио Кисида и для кенийца Уильяма Руто в мае.

Сын Байдена Бо умер от рака в 2015 году, а его первая жена и дочь погибли в автокатастрофе более пяти десятилетий назад. При этом его часто приглашают произносить панегирик перед его ближайшими друзьями, а также бывшими президентами.

По подсчетам CNN, президент произнес восемь панегириков. Последний раз он выступил в январе в Вашингтонском национальном соборе во время похоронной службы по бывшему президенту Джимми Картеру.

Последний раз он выступил в январе в Вашингтонском национальном соборе во время похоронной службы по бывшему президенту Джимми Картеру.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп нашел письмо от Джо Байдена в столе во время подписания ряда приказов после своей инаугурации. Записку от предшественника новоизбранный президент США нашел из-за вопроса журналиста.

Також Трамп прокомментировал свое заявление о способности закончить войну в Украине в течение 24 часов.