Джо Байден написав прощальний лист Трампу — що відомо

Трамп знайшов у столі лист від Джо Байдена — що він написав
Президент США Дональд Трамп знайшов лист від Джо Байдена у столі під час підписання низки наказів після своєї інавгурації. Записку від попередника новообраний президент США знайшов через запитання журналіста.
Про це повідомляє Fox News.
Журналіст допоміг Трампу знайти листа
Один із журналістів поцікавився у Дональда Трампа чи не залишив для нього часом листа Джо Байден у шухлядці столу. Дональд Трамп справді знайшов лист та подякував кореспонденту за підказку, пообіцявши розповісти згодом про що йдеться у записці.
"Дякую, Пітер, могли пройти роки перш ніж ми б знайшли. Може нам варто прочитати його разом? Ну може я прочитаю його першим, а потім вирішу. Пітере, дуже тобі дякую", — сказав Трамп журналісту.
Традиція з листами для нових президентів від попередників
Традиція передачі листів новообраному президенту від попередника існує не дуже давно. Вона розпочалась у 1989 році, коли Рональд Рейган вперше залишив рукописну записку для Джорджа Буша-старшого. Тоді Рейган жартівливо порадив Бушу "не дозволяти індикам збити вас зі ляху".
А от у записці Джорджа Буша-старшого Біллу Клінтону в 1993 році було написано: "Ваш успіх зараз є успіхом нашої країни. Я дуже вболіваю за вас".
Відтоді ці листи стали доброзичливою традицією під час зміни влади. Зазвичай у тексті президент бажає наступнику успіху, сил, дає пораду чи підбадьорює його.
Наразі невідомо, що саме побажав Байден Трампу.
Нагадаємо, Дональд Трамп у перший ж день інавгурації підписав низку указів, частина з яких нівелює чинність тих, що були прийняті за президентства Джо Байдена.
Також Трамп прокоментував свою заяву про спроможність закінчити війну в Україні впродовж 24 годин.
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