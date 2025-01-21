Джо Байден написав прощальний лист Трампу — що відомо

Дональд Трамп тримає в руках лист від Байдена. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп знайшов лист від Джо Байдена у столі під час підписання низки наказів після своєї інавгурації. Записку від попередника новообраний президент США знайшов через запитання журналіста.

Про це повідомляє Fox News.

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Журналіст допоміг Трампу знайти листа

Один із журналістів поцікавився у Дональда Трампа чи не залишив для нього часом листа Джо Байден у шухлядці столу. Дональд Трамп справді знайшов лист та подякував кореспонденту за підказку, пообіцявши розповісти згодом про що йдеться у записці.

"Дякую, Пітер, могли пройти роки перш ніж ми б знайшли. Може нам варто прочитати його разом? Ну може я прочитаю його першим, а потім вирішу. Пітере, дуже тобі дякую", — сказав Трамп журналісту.

Традиція з листами для нових президентів від попередників

Традиція передачі листів новообраному президенту від попередника існує не дуже давно. Вона розпочалась у 1989 році, коли Рональд Рейган вперше залишив рукописну записку для Джорджа Буша-старшого. Тоді Рейган жартівливо порадив Бушу "не дозволяти індикам збити вас зі ляху".

А от у записці Джорджа Буша-старшого Біллу Клінтону в 1993 році було написано: "Ваш успіх зараз є успіхом нашої країни. Я дуже вболіваю за вас".

Відтоді ці листи стали доброзичливою традицією під час зміни влади. Зазвичай у тексті президент бажає наступнику успіху, сил, дає пораду чи підбадьорює його.

Наразі невідомо, що саме побажав Байден Трампу.

Нагадаємо, Дональд Трамп у перший ж день інавгурації підписав низку указів, частина з яких нівелює чинність тих, що були прийняті за президентства Джо Байдена.

Також Трамп прокоментував свою заяву про спроможність закінчити війну в Україні впродовж 24 годин.