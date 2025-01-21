Джо Байден написал прощальное письмо Трампу - что известно

Трамп нашел в столе письмо от Джо Байдена — что он написал
Президент США Дональд Трамп нашел письмо от Джо Байдена в столе во время подписания ряда приказов после своей инаугурации. Записку от предшественника новоизбранный президент США нашел блягодаря вопросу журналиста.
Об этом сообщает Fox News.
Журналист помог Трампу найти письмо
Один из журналистов поинтересовался у Дональда Трампа, не оставил ли для него случайно письмо Джо Байден в ящике стола. Дональд Трамп действительно нашел письмо и поблагодарил корреспондента за подсказку, пообещав рассказать впоследствии, о чем говорится в записке.
"Спасибо, Питер, могли пройти годы, прежде чем мы бы нашли. Может, нам стоит прочитать его вместе? Ну, может я прочитаю его первым, а потом решу. Питер, большое тебе спасибо", — сказал Трамп журналисту.
Традиция с письмами для новых президентов от предшественников
Традиция передачи писем новоизбранному президенту от предшественника существует не очень давно. Она началась в 1989 году, когда Рональд Рейган впервые оставил рукописную записку для Джорджа Буша-старшего. Тогда Рейган шутливо посоветовал Бушу "не позволять индюкам сбить вас с пути".
А вот в записке Джорджа Буша-старшего Биллу Клинтону в 1993 году было написано: "Ваш успех сейчас является успехом нашей страны. Я очень болею за вас".
С тех пор эти письма стали доброжелательной традицией при смене власти. Обычно в тексте президент желает преемнику успеха, сил, дает совет или подбадривает его.
Неизвестно, что именно пожелал Байден Трампу.
Напомним, Дональд Трамп в первый же день инаугурации подписал ряд указов, часть из которых нивелирует действие тех, что были приняты при президентстве Джо Байдена.
Также Трамп прокомментировал свое заявление о способности закончить войну в Украине в течение 24 часов.
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