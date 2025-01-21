Джо Байден написал прощальное письмо Трампу - что известно

Дональд Трамп держит в руках письмо от Байдена. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп нашел письмо от Джо Байдена в столе во время подписания ряда приказов после своей инаугурации. Записку от предшественника новоизбранный президент США нашел блягодаря вопросу журналиста.

Об этом сообщает Fox News.

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Один из журналистов поинтересовался у Дональда Трампа, не оставил ли для него случайно письмо Джо Байден в ящике стола. Дональд Трамп действительно нашел письмо и поблагодарил корреспондента за подсказку, пообещав рассказать впоследствии, о чем говорится в записке.

"Спасибо, Питер, могли пройти годы, прежде чем мы бы нашли. Может, нам стоит прочитать его вместе? Ну, может я прочитаю его первым, а потом решу. Питер, большое тебе спасибо", — сказал Трамп журналисту.

Традиция с письмами для новых президентов от предшественников

Традиция передачи писем новоизбранному президенту от предшественника существует не очень давно. Она началась в 1989 году, когда Рональд Рейган впервые оставил рукописную записку для Джорджа Буша-старшего. Тогда Рейган шутливо посоветовал Бушу "не позволять индюкам сбить вас с пути".

А вот в записке Джорджа Буша-старшего Биллу Клинтону в 1993 году было написано: "Ваш успех сейчас является успехом нашей страны. Я очень болею за вас".

С тех пор эти письма стали доброжелательной традицией при смене власти. Обычно в тексте президент желает преемнику успеха, сил, дает совет или подбадривает его.

Неизвестно, что именно пожелал Байден Трампу.

Напомним, Дональд Трамп в первый же день инаугурации подписал ряд указов, часть из которых нивелирует действие тех, что были приняты при президентстве Джо Байдена.

Также Трамп прокомментировал свое заявление о способности закончить войну в Украине в течение 24 часов.