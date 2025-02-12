Очільник Пентагону Піт Гегсет прибув до штаб-квартири НАТО на "Рамштайн"

Голова Пентагону Піт Гегсет. Фото: X/Піт Гегсет

У Брюсселі в середу, 12 лютого, розпочалася зустріч у форматі "Рамштайн". До штаб-квартири НАТО прибув новий очільник Пентагону Піт Гегсет та зробив заяву.

Відповідний допис Гегсет оприлюднив в X.

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"Прибув до штаб-квартири НАТО. Наше зобов'язання чітке: НАТО має бути сильнішою, більш летальною силою, а не дипломатичним клубом. Час членам Альянсу відповідати моменту", — зазначив Гегсет.

Скриншот допису

Раніше у Міноборони США заявили, що під час переговорів з партнерами Альянсу Гегсет обговорить необхідність збільшення оборонних витрат, зміцнення європейського лідерства та посилення оборонного виробництва в обох частинах Атлантики.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив теми, які будуть на порядку денному зустрічі у форматі "Рамштайн".

Відомо, що цього разу "Рамштайн" очолює міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Всі попередні засідання були під головуванням США.