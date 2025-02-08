Міністр оборони США Піт Гегсет відвідає Європу для переговорів

Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Міністр оборони США Піт Гегсет вирушить 10 лютого у тижневу поїздку до Європи, де відвідає Німеччину, Бельгію та Польщу та візьме участь у засіданні "Рамштайн". Головна мета візиту – обговорення з союзниками питань посилення стримування, підтримки безпеки та зміцнення оборонного співробітництва.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони США.

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Мета візиту Піта Гегсета до Європи

Спершу Гегсет відвідає Німеччину, де він прибуде у штаб Командування США в Європі (USEUCOM) та Командування США в Африці (AFRICOM). Там він зустрінеться з військовим керівництвом США для отримання актуальної інформації про оперативну ситуацію в цих регіонах. Крім того, міністр зустрінеться з американськими військовими, дислокованими в Німеччині, щоб підтвердити підтримку адміністрації їхньої місії.

Піт Гегсет обговорить питання підтримки України

Надалі Піт Гегсет відправиться у Брюссель, де візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО та Контактної групи з питань оборони України (UDCG). Під час переговорів з партнерами Альянсу він обговорить необхідність збільшення оборонних витрат, зміцнення європейського лідерства та посилення оборонного виробництва в обох частинах Атлантики.

"На UDCG, першому під головуванням Сполученого Королівства, секретар повторить зобов’язання президента Трампа щодо якнайшвидшого дипломатичного припинення війни в Україні. Він також підкреслить необхідність посилення європейського лідерства в безпековій допомозі Україні", — повідомили у Пентагоні.

Завершальним етапом поїздки стане Польща, де Гегсет зустрінеться з польськими лідерами. Перемовини будуть зосереджені на зміцненні двостороннього оборонного співробітництва, посиленні стримування на східному фланзі НАТО та ролі Польщі як ключового союзника в Альянсі. Також у планах міністра оборони США є зустріч з американськими військами в Польщі для обговорення їхньої стратегічної ролі в регіоні.

Нагадаємо, наприкінці січня Піт Гегсет призупинив дію всіх нових оборонних контрактів та процес розгляду інших.

Також стало відомо, що Велика Британія головуватиме "Рамштайн" — названа дата, коли відбудеться засідання контакної групи.