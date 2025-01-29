Піт Гегсет зупинив оборонні контракти у США — що відомо про рішення

Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Міністр оборони США Піт Гегсет призупинив усі нові оборонні контракти та запити на відкриття оборонних проєктів. Пауза може тривати десять днів або навіть кілька місяців.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на двох чиновників, які бачили офіційний лист від очільника Пентагону.

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Новопризначений очільник Пентагону Піт Гетсет одним із перших указів на посаді зупинив укладання нових оборонних контрактів та запити на нові програми. Джерела видання повідомили, що ця пауза може тривати десять днів або навіть кілька місяців.

"Призупинення частково пов'язане з переглядом положень про різноманітність, справедливість та рівність у контрактах. Однак це також перегляд, який нова адміністрація Дональда Трампа може зробити для визначення пріоритетів і вивільнення фінансування", — йдеться у матеріалі.

Водночас відомо, що цей перегляд не впливає на виконання уже укладених контрактів.

Речниця армії Еллен Ловетт заявила, що за традицією зараз армія проводить огляд вже чинних запитів та контрактів, аби переконатися, що програми США відповідають політиці та директивам нового керівництва.

"Ми залишаємося відданими принципам прозорості і відповідального розпорядження коштами платників податків", — наголосила вона.

Нагадаємо, 25 січня Сенат США затвердив Піта Гегсета новим міністром оборони. Вирішальний голос за нього віддав віцепрезидент Джей Ді Венс.

Також ми писали, що у Трампа перевіряють чиновників, які займалися війною в Україні. Це робиться для того, щоб встановити, чи всі працівники РНБО дотримуються програми "Америка понад усе".