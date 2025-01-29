Пит Хегсет остановил оборонные контракты в США — что известно о решении

Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Министр обороны США Пит Хегсет приостановил все новые оборонные контракты и запросы на открытие оборонных проектов. Пауза может длиться десять дней или даже несколько месяцев.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на двух чиновников, которые видели официальное письмо от главы Пентагона.

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Новоназначенный глава Пентагона Пит Хетсет одним из первых указов в должности остановил заключение новых оборонных контрактов и запросы на новые программы. Источники издания сообщили, что эта пауза может длиться десять дней или даже несколько месяцев.

"Приостановка частично связана с пересмотром положений о разнообразии, справедливости и равенстве в контрактах. Однако это также пересмотр, который новая администрация Дональда Трампа может сделать для определения приоритетов и высвобождения финансирования", — говорится в материале.

В то же время известно, что этот пересмотр не влияет на выполнение уже заключенных контрактов.

Секретарь армии Эллен Ловетт заявила, что по традиции сейчас армия проводит обзор уже существующих запросов и контрактов, чтобы убедиться, что программы США соответствуют политике и директивам нового руководства.

"Мы остаемся приверженными принципам прозрачности и ответственного распоряжения средствами налогоплательщиков", — подчеркнула она.

Напомним, 25 января Сенат США утвердил Пита Гегсета новым министром обороны. Решающий голос за него отдал вице-президент Джей Ди Вэнс.

Также мы писали, что у Трампа проверяют чиновников, которые занимались войной в Украине. Это делается для того, чтобы установить, все ли работники СНБО придерживаются программы "Америка превыше всего".