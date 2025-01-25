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Сенат США затвердив нового міністра оборони — хто ним став

25 січня 2025 09:31
Євгенія Брюховецька - редактор
Сенат призначив Піта Хегсета міністром оборони США
Сенат США. Фото: newsnation
Євгенія Брюховецька - редактор

Сенат Сполучених Штатів Америки затвердив нового міністра оборони країни. Очільником Пентагону став офіцер Нацгвардії США Піт Хегсет.

Про це пише The Washington Post у суботу, 25 січня.

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Голоси у Сенаті поділилися навпіл, але віцепрезидент Девід Венс скористався своїм правом вирішального голосу, що забезпечило посаду Хегсету. 

"Призначенню перешкоджали звинувачення в неправомірних діях. Його призначення знаменує собою кардинальну політичну зміну в політиці національної безпеки США", — йдеться у матеріалі.

Це стало другим випадком в історії США, коли для затвердження члена Кабінету міністрів потрібен голос віцепрезидента. Демократи раніше критикували Хегсета за відсутність управлінського досвіду та наголошували, що він не має компетентності для керівництва Пентагоном і розпорядження 850-мільярдним бюджетом міністерства.

Що відомо про Піта Хегсета

Піт Хегсет буде міністром оборони США
Піт Хегсет. Фото: Facebook/Pete Hegseth

Хегсет — це американський телеведучий та офіцер Національної гвардії. Він різко критикував союзників США у НАТО та критикував надання військової допомоги США Україні.

Про плани призначити його на посаду голови Пентагону президент Дональд Трамп повідомив одразу після голосування у листопаді 2024 року. 

Нещодавно під час виступу в Сенаті Хегсет заявив, що врегулювання війни Росії має вирішитися на користь України. 

Нагадаємо, спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив про плани США закупити зброю у власних виробників коштом доходів з заморожених активів Росії.

Також стало відомо, що Трамп призупинив міжнародну підтримку від США. Але це не стосується безпекової допомоги для України.

США Дональд Трамп призначення Пентагон Сенат Піт Хегсет

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