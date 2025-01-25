Сенат назначил Пита Хегсета министром обороны США

Сенат США. Фото: newsnation

Сенат Соединенных Штатов утвердил нового министра обороны страны. Главой Пентагона стал офицер Нацгвардии США Пит Хегсет.

Об этом пишет The Washington Post в субботу, 25 января.

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Голоса в Сенате поделились пополам, но вице-президент Дэвид Вэнс воспользовался своим правом решающего голоса, что обеспечило должность Хегсету.

"Назначению препятствовали обвинения в неправомерных действиях. Его назначение знаменует кардинальное политическое изменение в политике национальной безопасности США", — говорится в материале.

Это стало вторым случаем в истории США, когда для утверждения члена Кабинета министров нужен голос вице-президента. Демократы ранее критиковали Хегсета за отсутствие управленческого опыта и отмечали, что у него нет компетентности для руководства Пентагоном и распоряжения 850-миллиардным бюджетом министерства.

Что известно о Пите Хегсете

Пит Хегсет. Фото: Facebook/Pete Hegseth

Хегсет — это американский телеведущий и офицер Национальной гвардии. Он резко критиковал союзников США в НАТО и критиковал предоставление военной помощи США Украине.

О планах назначить его на должность главы Пентагона президент Дональд Трамп сообщил сразу после голосования в ноябре 2024 года.

Недавно во время выступления в Сенате Хегсет заявил, что урегулирование войны России должно решиться в пользу Украины.

Напомним, спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил о планах США закупить оружие у собственных производителей за счет доходов из замороженных активов России.

Также стало известно, что Трамп приостановил международную поддержку США. Но это не касается помощи безопасности для Украины.